Ezio Liberatore | chi è il cantante di Amici scelto da Anna Pettinelli

Leggi su biccy

(Di sabato 23 settembre 2023) C’è anche ilnel cast della nuova classe di23. 20 anni di Sulmona (in provincia de L’Aquila)ha iniziato a fare musica fin da giovanissimo e suona due strumenti musicali: pianoforte e chitarra. Nonostante questo è un trapper, come dimostra il video qua sotto. Nel corso della sua breve carriera artistica ha inciso due singoli in lingua inglese durante il lockdown del 2020 e uno in italiano, pubblicato lo scorso anno, dal titolo Non Dire Mai. Nella scuola didi Maria De Filippi è entrato per volontà diad, gli altri allievi che meritano la nostra attenzione Nicholas Borgogni: chi è il nuovo ...