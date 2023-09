Europeo Beach Soccer | l’Italia stacca il pass per la finale | domani la sfida contro la Spagna

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) La Nazionale Italiana diconquista ladell’EuroLeague 2023. Battuto il Portogallo per 2-1, gli Azzurri affronterannolain, per giocarsi il titolo di Campioni D’Europa. Dopo essere andati sotto nel primo tempo con la rete di Bê Martins, i ragazzi di Del Duca hanno risposto presente, conllo e concretezza. Ad accorciare le distanze e quindi ristabilire l’equilibrio ci ha pensato Bertacca sempre nel primo tempo, è poi la rete di Giordani nella seconda frazione a portare in vantaggio gli Azzurri. Reti inviolate nella terza frazione. Niente da fare per i portoghesi che abbandonano il sogno. SportFace.