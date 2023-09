Europei ciclismo femminile 2023 oggi | orari | percorso | programma | tv | streaming | altimetria | favorite

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Si corre, sabato 23 settembre, la prova in linea riservata alle donne elite valida per i Campionatidisu strada. La manifestazione continentale è giunta alla sua ottava edizione e quest’anno si assegna nel Drenthe, regione dei Paesi Bassi, la maglia blu-stellata, simbolo sempre più prestigioso e riconoscibile in gruppo.Si parte da Meppel per arrivare dopo 129.6 km in cima a quello che sarà il punto focale di questa edizione: il Col du VAM (anche detto VAMberg). I primi 61 km della corsa saranno in linea e quasi del tutto pianeggianti mentre si attraverseranno i centri abitati di Havelte, Vledder e Beilen. Al km 61 si affronteranno per la prima volta i 600 metri al 5.9% del Col du VAM, che fornirà da porta d’accesso per il circuito finale: un anello di 14 km da ...