Esplode un residuato bellico | muore bimbo di 10 anni | gravissimo il nonno

... Alessandra Leo, foto d'archivio A Vivaro, in provincia di Pordenone, un bambino di 10 anni è morto, mentre suo nonno è ricoverato in gravissime condizioni a causa dell'esplosione di un...Anche il nonno è stato coinvolto nella deflagrazione ed è ora ricoverato in condizioni gravi nello stesso ospedale Le indagini Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, ilbellico ...

Venerdì 22 settembre, intorno alle 18:45, un’esplosione ha scosso la quiete di Vivaro, comune in provincia di Pordenone, in via del Pozzo. L’ordigno bellico, apparentemente dimenticato nel garage di ...A Vivaro, in provincia di Pordenone, un bambino di 10 anni è morto, mentre suo nonno è ricoverato in gravissime condizioni a causa dell’esplosione di un residuato bellico, ritrovato e portato a casa ...