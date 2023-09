Esordio in Bundesliga per Bonucci | due errori e sconfitta per l’Union Berlino VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023)di Leonardoè tra i prossimi avversari del Napoli in Champions. La formazione tedesca, che è stata battuta dal Real indi competizione, ha perso per 2- 0 questo pomeriggio contro l’Hoffenheim nella quinta giornata di. Dopo aver inanellato due panchine consecutive nel torneo, è sceso in campo dal 1’, ma, come le sue ex squadre, Milan e Juve, la prestazione diè uno show dell’horror ??? ???????? ???? ????? ???? ???? ??????? ??? ???? pic.twitter.com/x3BuVHKjF — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) September 23, 2023ha causato il calcio di rigore trasformato da Kramaric al 22?. L’attaccante dell’Hoffenheim, ha prima preso il tempo all’ex capitano bianconero e poi è stato toccato quel tanto che è bastato per assegnare la ...

