Esonero Garcia | sentenza inequivocabile | ormai è deciso

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 settembre 2023) Napoli in difficoltà, parte dell’ambiente evoca l’di: la, social impazziti Nelle prime cinque uscite stagionali, una in Champions e quattro gare di campionato, seppur dei risultati non ci si può lamentare troppo, il Napoli visto in campo non ha accontentato i tifosi. Poca concretezza in attacco, fase difensiva che traballa e in generale un’identità di gioco poco chiara. Sul banco degli imputati, come prevedibile, ci è finito il neo allenatore del Napoli Rudi, che ha accettato, ad inizio stagione, il difficile compito di prendere il posto di Luciano Spalletti, una scelta non da tutti. Nei giorni successivi alla sconfitta con la Lazio in casa (il trend è proseguito anche dopo le partite contro Genoa e Braga) è nato sui social l’hashtag ...