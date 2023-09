Esclusiva sul Bradisismo – Luongo | “Non si può escludere che l’eruzione avvenga durante l’evacuazione”

(Di sabato 23 settembre 2023) Non c’é pace per Pozzuoli: le ultime 24 ore sono state caratterizzate da circa 80 terremoti con epicentri sparsi in tutti i Campi Flegrei, di magnitudo comprese tra 0 e 2.1. Ricevo e pubblico dal prof. Giuseppe, vulcanologo, già Direttore dell’Osservatorio Vesuviano, Prof. emerito presso l’Università Federico II di Napoli: “Abito a Pozzuoli, ad Il Blog di Giò.

I transalpini stanno definitivamente perdendo l'Africa. Con la guerra in corso in Ucraina gli Stati Uniti hanno già piegato la Germania, ora gli ...

Il dott. Giuseppe Barbaro è dirigente medico ospedaliero specialista in medicina interna e in cardiologia. È il Responsabile del Servizio di ...

Il dott. Giuseppe Barbaro è dirigente medico ospedaliero specialista in medicina interna e in cardiologia. È il Responsabile del Servizio di ...

Il dott. Giuseppe Barbaro è dirigente medico ospedaliero specialista in medicina interna e in cardiologia. È il Responsabile del Servizio di ...

A dirlo in un'intervistarilasciata all'Ansa è Vladyslav Vlasiuk, consulente per le ...riscontrate "alcune peculiarità nel vostro export verso la Turchia e crediamo si possa fare di più...... ribattezzato da lui stesso come "la lounge ufficiale piùche coccola imprenditori e vip". lusso artigianale per eventi speciali, ha creato e fatto indossare un abitored carpet a ...

FIGC e DAZN ufficializzano il fischio d'inizio che porta il VAR in ... FIGC

Leaders Talk: intervista esclusiva al presidente dello Zambia ... Radio Cina Internazionale

Serie A 2023/24 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio, AIA, Associazione Italiana Arbitri, e DAZN, in collaborazione con Lega Serie A, inaugur ...Accordo Figc-Aia-Dazn: da domani gli audio del Var saranno trasmessi in tv. A OPEN VAR in esclusiva le analisi sui colloqui degli arbitri, si parte con Roma-Torino.