Ermanno Scervino veste la donna moderna | femminile e forte

Leggi su agi

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - Unasensuale,. In una parola,. Che può indossare trasparenze, scollature, short, abiti a corpetto e a bustier tempestati di cristalli o fiori ricamati. È dedicata a lei la collezione primavera-estate 2024, dipresentata oggi, durante la Fashion week milanese.Daelli, direttore creativo del brand co-fondato insieme a Toni, ci racconta “l'unicità” che ha ricercato in questa collezione: “È un'alchimia che nasce dall'uso delle mani e dall'aiuto della tecnologia. L'artigianalità è un grande lusso e la tecnologia è fondamentale per fare qualcosa di estremamente moderno”. “Io lavoro - spiega - per ottenere qualcosa che verrà, non sono un nostalgico”. Nelle raffinate creazioni dello ...