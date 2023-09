Empoli-Inter | Inzaghi rivoluziona ancora | la probabile formazione – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023)procede con le rotazioni iniziate nell’esordio in Champions League. Invedremo altre variazioni disecondo TuttoSport.– Dopo le novità trovate in campo nellatitolare dell’a San Sebastian, nell’esordio in Champions League contro la Real Sociedad, Simonesceglie di sorprendere. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, infatti, per la trasferta toscana in programma domenica alle ore 12:30 il tecnico nerazzurro apporterà nuovi cambi rispetto a agli undici visti finora dal 1?. Innanzitutto, intorna in cabina di regia Hakan Calhanoglu, che in Europa era stato indisponibile per via ...