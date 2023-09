Empoli-Inter | Inzaghi ne cambia sei rispetto a San Sebastian! ? Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) Meno uno a, match in programma domani alle 12.30.farà altri cambialla squadra titolare contro la Real Sociedad PROBABILE ? Vigilia di. Ad Appiano Gentile, come riferisce Matteo Barzaghi – in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24 – i ragazzi distanno iniziando il proprio allenamento. Scelte da confermare, ma già nella testa del tecnicoista. Previsti ben sei cambiall’undici titolare contro la Real Sociedad: fuori Bastoni, Dumfries, Barella, Asllani, Carlos Augusto e Arnautovic. Dentro Acerbi, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Dimarco e Thuram. La probabile formazione secondo Sky Sport.(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, ...