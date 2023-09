Empoli-Inter | Inzaghi ha preso una scelta su Frattesi | le ultime ? Sky

(Di sabato 23 settembre 2023)sarà il match che la squadra di Simoneaffronterà per la 5^ giornata di Serie A: il mister hala sua decisione su Davide. DECISIONE ? Davidepartirà, contro l’, dal 1? con l’per dare il suo contributo fin da subito. Ma anche per far rifiatare Nicolò Barella. Simoneha quindi deciso: uno dei titolari a centrocampo sarà proprio il numero 16 nerazzurro. A riferirlo è Sky Sport.-News -notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

5giornata Salernitana - Frosinone 1 - 1, Lecce - Genoa 1 - 0, Milan - Hellas Verona 1 - 0, 18 Sassuolo - Juventus, 20.45 Lazio - Monza, Domenica 24 settembre 12.30, 15 Atalanta - ...Gatti (S) CLASSIFICA SERIE A:punti 12; Lecce* 11; Juventus* 10; Milan 9; Frosinone* 8; Napoli,... Sassuolo* 6; Bologna 5; Monza, Roma, Lazio, Udinese, Genoa* e Salernitana* 3; Cagliari 2;...

Sky - Empoli-Inter, novità in difesa. Sanchez inisidia la ThuLa: le ultime di formazione Fcinternews.it

Inter, Frattesi scalpita e con l'Empoli partirà dall'inizio. Chance anche per Sanchez TUTTO mercato WEB

L’esonero di Paolo Zanetti e l’arrivo di Aurelio Andreazzoli sulla panchina dell’Empoli dovranno servire a dare una scossa all’ambiente. Una squadra in cui non soltanto è a zero il numero dei punti co ...Le novità riguardanti le condizioni di Juan Cuadrado non rasserenano in casa Inter. Il colombiano è alle prese con una tendinite che potrebbe tenerlo fuori dai convocati di Inzaghi per la trasferta di ...