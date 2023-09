Empoli-Inter | Frattesi dal 1?! In difesa confermato Pavard | la probabile – Sky

(Di sabato 23 settembre 2023)in campo domani alle 12:30 per la quinta giornata del campionato di Serie A. Inzaghi, secondo Sky Sport, è pronto a confermare. Riposo per Barella SCELTE – L‘, dopo le fatiche di Champions League, si rituffa in Serie A: domani i nerazzurri saranno di scena ad. Secondo quanto riferito da Sky Sport Inzaghi dovrebbe effettuare alcuni cambi rispetto all’undici sceso in campo contro la Real Sociedad: a centrocampo turno di riposo per Barella conin campo dal 1?. Recuperato Calhanoglu, che riprende il suo posto in cabina di regia. A completare il reparto Mkhitaryan. Inconfermatie Bastoni, con Acerbi titolare al posto di de Vrij. In attacco torna Thuram dal 1?: il francese farà coppia con Lautaro ...

Empoli - Inter andrà in scena domani alle 12:30. Una sfida apparentemente semplice per gli uomini di Inzaghi che però non devono fare l’errore di ...

Ampio turnover programmato da Simone Inzaghi per Empoli-Inter . Non è escluso che fra i cambi previsti ce ne sia uno a sorpresa anche in attacco. Di ...

Commenta per primo L'non recupera Juan Caudrado neanche per la trasferta di. L'esterno colombiano è ancora alle prese con la tendinite che ha iniziato a tormentarlo nel ritiro della Colombia durante la sosta ...Sembra scoccare l'ora della titolarità per Davide Frattesi, favorito su Barella per giocare al Castellani nell'anticipo delle 12:30 di domenica 24 settembre. Novità anche a destra nell': con Cuadrado ancora out, sarà Darmian a far riposare Dumfries. In difesa confermato Pavard, in attacco torna Thuram. Dall'altra parte, Andreazzoli al suo nuovo debutto ripropone il rombo di ...

"Il confronto. Voglio confrontarmi con una squadra fortissima e che gioca bene come l'Inter. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell'avversario. Abbiamo l'occasione per confrontarci ...Inter, il lunch match di domani vedrà l'esordio in campionato di Benjamin Pavard. Prima dall'inizio anche per Frattesi.