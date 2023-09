Empoli-Inter | Baldanzi cambia zona | probabile formazione ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) Vigilia di, partita valida per la quinta giornata di campionato. Andreazzoli cambierà posizione a TommasoGLI AVVERSARI ? Domani, match all’ora di pranzo. Andreazzoli bagnerà il suo debutto contro la squadra attualmente prima in classifica. Il tecnico dovrebbere modulo passando al 4-3-1-2. Dunque, esterno con Zanetti, ritornerà al centro dietro le due punte. Caputo inamovibile, mentreghi è in pole sull’ex Cesena Shpendi. In difesa, esperienza con l’ex Napoli Luperto e Ismajli. Ladell’(4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Luperto, Ismajli, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Marin; ...