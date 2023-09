Empoli | con Andreazzoli trend da cambiare | Inter | attenta

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 settembre 2023) L’esonero di Paolo Zanetti e l’arrivo di Aureliosulla panchina dell’dovranno servire a dare una scossa all’ambiente. Una squadra in cui non soltanto è a zero il numero dei punti conquistati, ma anche quello dei gol segnati. Specialmente a questo dovrà starel’. A SECCO – Zero vittorie, zero pareggi, zero punti, zero gol segnati e ben dodici subiti. Questo in sintesi il bilancio dell’nelle prime quattro partite di campionato. I toscani sono la squadra che sicuramentre è partita peggio in questa Serie A e non solo per il 7-0 di Roma. Ecco perché con l’arrivo di Aurelioil club punta amarcia, a partire già da domani. Motivo per cui l’non dovrà e non potrà dare nulla per scontato, cercando ...