Elodie | la cantante senza veli per l’uscita del nuovo brano

Dopo l'uscita di A Fari Spenti, il nuovo singolo discritto da Elisa con Marz & Zef, in molti si sono concentrati sul video che vede lasenza veli, più che su quello che ha proposto in musica. Ma nell'era del postumano, stare ancora qui ...Show 2023, i concerti in programma Il nuovo singolo anticipa i concerti live dellaShow 2023 ' in programma: venerdì 17 e sabato 18 novembre al Palapartenope di Napoli; ...

Elodie completamente nuda (e con gli occhi azzurri) per il lancio di A Fari Spenti: fan impazziti per la foto ilmattino.it

"Fari spenti", nuovo video e nuova tourné per Elodie RaiNews

Elodie si è mostrata sui social senza veli per l'uscita del suo nuovo brano "A Fari Spenti": ecco come ha reagito il web ...Il nude look di Elodie per il video e la copertina di A Fari Spenti ha scatenato gli hater. Nelle ultime ore la cantante ha risposto sui social ...