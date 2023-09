Elettra Lamborghini fa ballare Tocco Caudio | il video della serata

(Di sabato 23 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoè stato un successo, un vero delirio. Piazza piena, un mix di adulti e piccoli fan dell’artista bolognese, tra i personaggi più popolaritelevisione italiana. Laha fatto cantare etutto il pubblico giunto in valle vitulanese da ogni parteprovincia, coinvolgendo i propri fan e interagendo con loro. Poi la foto finale con lo staff, ciliegina sulla torta di un evento, quello dei festeggiamenti di SS. Cosma e Damiano, che si chiuderanno la prossima settimana col concerto di Eugenio Bennato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cosa è successo in puntata Ginevraè stata tra le prime concorrenti a esibirsi nella puntata di esordio della nuova edizione del programma del venerdì sera di Rai1. L'ex gieffina ha ...Ginevraè Annalisa a Tale e Quale Show, Malgioglio la scambia perAl termine della sua esibizione, Ginevraha dovuto fare i conti con la giuria di Tale e Quale Show . ...

Ginevra Lamborghini imita Annalisa, Malgioglio la scambia per Elettra Biccy

"Non sei Elettra Ma sei più bella". La gaffe di Malgioglio con la sorella della Lamborghini ilGiornale.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Nella prima puntata di Tale e quale show il giudice ha scambiato le sorelle Lamborghini e alla fine si è lasciato persino sfuggire un commento pungente verso Elettra Lamborghini ...