Elettra Lamborghini e quella frase spiazzante sul Marito | ' ' Come padre e figlia' '

Festeggeranno 3 anni di matrimonio il prossimo 26 settembre e sono più innamorati che mai, anche se certamente non sono la classica coppia dello showbitz.racconta la sua storia d'amore con AfroJack , scegliendo parole decisamente particolari per farlo., perché si è innamorata di AfroJack Dopo un'estate carica di ...... "Questa sera..." Per l'ex gieffina Ginevrasi è trattato del suo debutto televisivo in un programma Rai : l'ex vip e sorella diha imitato Annalisa , ...

Elettra Lamborghini, relax e buon cibo prima di salutare l’Irpinia AvellinoToday

Vediamo insieme cosa è successo! Tale e Quale Show, Cristiano Malgioglio spiazza su Ginevra Lamborghini: "Questa sera Elettra..." Per l'ex gieffina Ginevra Lamborghini si è trattato del suo debutto ...Il conduttore: “La ricetta del successo è la leggerezza, il divertimento, la varietà delle canzoni e delle epoche che raccontiamo, la forza della giuria e la ...