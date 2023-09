Ecco l’eredità quella vera di Giorgio Napolitano | che in vita ha investito solo sul mattone

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023)politica didivide e lacera destra e sinistra in Italia come si è letto sui giornali italiani il giorno dopo la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica.materiale invece è destinata alla vedova Clio Bittoni e ai due figli avuti nel lungo matrimonio con lei: Giovanni e Giulio. Si tratta in sostanza della casa di proprietà in via dei Serpenti nel quartiere Monti a Roma doveviveva dopo avere lasciato il Quirinale. La dichiarazione dei redditi L’ex presidente della Repubblica era senatore ae in quanto tale tenuto a pubblicare la propria dichiarazione dei redditi e del patrimonio posseduto.aveva depositato il suo modello persone fisiche 2022 che aveva un reddito complessivo di 123.021 ...