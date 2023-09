“È successo davanti a tantissimi testimoni” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | non c’è pace

(Di sabato 23 settembre 2023), nemmeno il tempo di esultare per i nuovi progetti in tv che i fan ora devono fare i conti con un’altra notizia. Che sì, riguarda la storia con, il suo compagno e papà della piccola Céline Blue. L’ex UeD è infatti la conduttrice di CasaChi, “il format social che racconta le dinamiche e il dietro le quinte del reality televisivo condotto da Alfonso Signorini. Il video talk dedicato al format Mediaset con commenti alle dirette tv, retroscena, curiosità, backstage ed interviste a opinionisti, concorrenti ed ex partecipanti”, si legge nella nota. E ancora: “Dopo il grandedella scorsa edizione, la squadra di CasaChi è stata confermata al completo. La talentalla conduzione insieme al collaudato duo di ...

Con Adamo non eraniente e neppure c'erano state litigate . Le figlie Sono rimaste a bocca apertaa quella dichiarazione . Non so se sono arrabbiato, so che ha lasciato moglie e ......stagione destinata a restare nella storia del calcio italiano ma non tanto per quantoin ... centrocampista di una tecnica che in pochi potevano vantare; registaalla difesa, riusciva ...

Uccise un uomo davanti a casa. Al giardiniere 21 anni in Appello IL GIORNO

Tredicenne minacciata su Instagram e pestata da due minorenni. "Mia figlia non vuole più tornare a scuola" RomaToday

Seconda fila per le McLaren con Piastri davanti a Norris, terzo che sarà in seconda fila ... sesto al via della corsa nipponica dopo il successo della scorsa settimana a Singapore.Essenzialità e sensualità per la prima collezione Gucci firmata De Sarno che sceglie la parola Ancora per presentare la sua collezione. Da Tod’s va in scena l’artigianalità (con Sharon Stone in prima ...