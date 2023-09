È morto Giorgio Napolitano | disposti funerali di Stato per l' ex capo dello Stato DIRETTA

(Di sabato 23 settembre 2023) Nato a Napoli il 29 giugno 1925, èuno storico dirigente del Partito comunista italiano, presidente della Camera e ministro degli Interni, oltre che(eletto per due mandati). Il Presidente Emerito della Repubblica si è spento il 22 settembre alle ore 19.45 presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma. Camera ardente a Palazzo Madama. Palazzo Chigi ha disposto idi

Professor Massimo Cacciari, quando ha conosciuto Giorgio Napolitano «Più di cinquant'anni fa, direi nel 1968. Di lui mi colpirono l'intelligenza, la cultura. E nacque un rapporto di grande amicizia.Ieri, 22 settembre, come abbiamo annunciato, è morto Giorgio Napolitano, il presidente emerito della Repubblica, all’età di 98 anni. Come spiega La Repubblica, per lui sono stati disposti i funerali ...