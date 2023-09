Due turisti ungheresi quarantenni morti annegati a Rosignano

(Di sabato 23 settembre 2023) Tragedia nel Livornese. Duesono. I due di 46 e 48 anni sarebbero entrati in acqua, nonostante il mare molto mosso, alle spiagge bianche di. I sanitari del 118 hanno solo potuto constatare la morte dei due uomini. Sul posto in azione gli uomini della Capitaneria di porto, i carabinieri e i vigili del fuoco. E’ stato proprio il mare molto agitato ad impedire ai due di tornare a riva dopo essersi buttati in acqua. L’incidente è avvenuto nell’area di Vada, alla foce del fiume Fine. La richiesta d’aiuto sarebbe fatta dalla moglie di uno dei due uomini, rimasta a terra. Subito sono intervenuti i sub dei vigili del fuoco e la motovedetta della capitaneria. Uno dei due bagnanti è stato recuperato già privo di sensi e riportato a riva, ...

Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare alle spiagge bianche di Rosignano (Livorno). I due, secondo quanto appreso, ...

Tragedia al largo delle coste livornesi. Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare alle spiagge bianche di ...

Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare alle spiagge bianche di Rosignano ( Livorno ) . I due, secondo quanto appreso, ...

Tragedia a Rosignano in provincia di Livorno: due turisti ungheresi di 46 e 48 anni si sono tuffati in acqua nonostante il mare mosso. Purtroppo, ...

18.55annegano nel Livorneseungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento in mare alle spiagge bianche di Rosignano (Livorno). Isarebbero entrati in acqua nonostante il ...Tragedia in spiaggia, vicino Livorno .ungheresi sono morti annegati in mare sulle spiagge bianche di Rosignano . Per iuomini non ci sarebbe stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi che hanno dovuto recuperare i copri ...

Maltempo, due turisti ungheresi annegano nel Livornese Sky Tg24

Due turisti annegano a Rosignano La Repubblica Firenze.it

Tragedia nel Livornese. Due turisti ungheresi sono morti annegati a Rosignano. I due di 46 e 48 anni sarebbero entrati in acqua, nonostante il mare molto ...Due turisti ungheresi di 46 e 48 anni sono morti per annegamento. I due, secondo una prima ricostruzione, sarebbero entrati in acqua nonostante il mare molto mosso. Ad intervenire sul posto la ...