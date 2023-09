Due aerei rischiano la collisione a Venezia | ecco cosa è successo

(Di sabato 23 settembre 2023) Un Airbus A321 di Iberia con 203 passeggeri ha annullato l'atterraggio all' aeroporto di, avvolto dalla nebbia, per evitare un incidente con un Boeing 737 di Ryanair con 174 persone a bordo , pronto a decollare. Lo riferisce il Corriere della Sera. Il problema è stato causato da cuffie inserite erroneamente nella torre di controllo . Grazie all'intervento tempestivo del pilota di Ryanair...

Da Pisa due velivoli dell'aeronautica pronti oggi a fare la spola con la Cirenaica per portare aiuti alla popolazione , in campo anche la nave San ...

Nelle ultimesettimane, le squadre della Protezione civile algerina, supportate daantincendio dell'esercito, elicotteri e volontari, hanno lottato per spegnere decine di incendi boschivi (...La pretesa di poter affrontare e vincereconflitti regionali contemporaneamente non riguarda le ... prima che tutti dicano che non ne vale la pena La stessa cosa vale per gli. 'Abbiamo...

La nebbia e un cavo inserito male: così due aerei hanno rischiato la collisione a Venezia Corriere della Sera

Collisione tra due aerei della Patrouille Suisse in giugno, il volo non ... blue News | Svizzera italiana

Due aerei delle compagnie Ryanair e Iberia hanno rischiato di scontrarsi all'aeroporto di Venezia. Un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza ha classificato come «inconveniente grave» un ...Nel raid su Sebastopoli, affermano le autorità ucraine, sono state uccise nove persone e altre 16 sono rimaste ferite ...