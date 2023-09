Droni e raid su Sebastopoli | così Kiev ha alzato il tiro in Crimea

Anche i ladri si sono fatti tecnologici. E no, non è affatto una buona notizia. Perché va bene che il digitale ci semplifica l'esistenza, però se ...

Morto un militare russo.Kiev anche nella regione di Krasnodar. Mosca: "Distrutti tre velivoli senza pilota". Attacco ... Unmissilistico ha centrato il quartier generale della Flotta russa ...Il governatore della regione, Mikhail Razvozhayev ha informato che al momento delnessuna ... Ucraina: ecco il numero degli invasori in Crimea Crimea, ponte di Kerch sotto l'attacco die ...

Ucraina, raid di droni su Leopoli durante la notte, almeno un morto Euronews Italiano

Raid russo su Leopoli, missili su aiuti umanitari. Kiev: colpito quartier generale russo a Melitopol - Kim rientrato a Pyongyang dopo il viaggio in Russia - Kim rientrato a Pyongyang dopo il viaggio in Russia RaiNews

Nei villaggi di fronte al porto di Izmail non suonano le sirene. Il sindaco: non le sentirebbe nessuno, sarebbero confuse con quelle delle navi ...Mosca ha risposto alle incursioni ucraine in Crimea con una gragnola di missili, causando morti e feriti in diverse città. Le forze armate ucraine hanno risposto con un attacco combinato contro una ba ...