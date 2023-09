(Di sabato 23 settembre 2023) BERGAMO. Domenica 24 settembre sul Sentierone «1000 “Battiti” di solidarietà per ladi Leo», in vendita ildella Capitale della Cultura. Testimonial dell’iniziativa sarà la coppia di comici.

... ho una sorellina pittbull altrettanto salvata, con un carattere prorompente ma molto, mi ha ...galgo!!! Mi dispiaceva talmente tanto che mi si accese la lampadina di creare un evento......il menù Matteo Sormani "Walser Schtuba di Riale con il dessert La Miaccia Walser diventa, ... Insomma, una serata glamour e raffinata, in un ambiente unico, e con uno scopoche la renderà ...

Dolce benefico e Pozzolis Family per sostenere La Casa di Leo L'Eco di Bergamo

Campagna Amica, domani a Cremona il mercato più dolce con il ... Cremona Sera

Domenica 24 settembre sul Sentierone andrà in scena «1000 “Battiti” di solidarietà per la Casa di Leo», una dolce iniziativa organizzata dal Capab, il Consorzio che raggruppa gli artigiani pasticcieri ...I fichi arricchiscono le nostre tavole estive. Hanno molte proprietà benefiche e si prestano a svariati utilizzi in cucina.