Docente o ATA sottoposto a procedimento disciplinare | l’audizione nel procedimento deve sempre essere garantita?

Leggi su orizzontescuola

(Di sabato 23 settembre 2023) L'articolo 55 bis comma 4 del DLGS 165 2001 afferma che il datore di lavoro provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione delin misura corrispondente. L'audizione? L'articolo .