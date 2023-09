Diritto alla sessualità | è a rischio per oltre il 60% delle donne con tumore

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 settembre 2023) Il cancro spesso modifica il corpo del paziente, al punto che pensare al sesso, o farlo, diventa difficile o impossibile. Persino parlarne diventa impensabile, per pudore o per la credenza che esistano cose più importanti di cui occuparsi. A Pavia nella settimana dal 25 al 30 settembre, uno dei maggiori poli oncologici di eccellenza in Italia alza l’attenzione sul tema. Perché laè undi tutti: ecco perché è fondamentale parlarne