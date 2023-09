Diretta Sassuolo-Juventus 0-0 | la Juventus spinge

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Vietato ...

La Juve ntus, ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il Sassuolo . Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante ...

Continuare a vincere per accrescere le proprie certezze e portarsi al primo posto almeno per una notte. È questo l’imperativo dei bianconeri che, ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sassuolo e Juventus, valevole per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Certamente un buon ...