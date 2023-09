Diretta Milan-Verona 1-0 | fine primo tempo

Diretta Milan-Verona 1-0 : Sportiello dice di no a Folorunsho Segui con noi il live di Milan-Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per non perdere altri punti per ...

Diretta Milan-Verona 1-0 : la sblocca Leao Segui con noi il live di Milan-Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per non perdere altri punti per ...

Diretta Milan-Verona 0-0 : si parte Segui con noi il live di Milan-Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per non perdere altri punti per ...

Diretta Milan-Verona : si parte alle 15 : 25 Segui con noi il live di Milan-Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per non perdere altri punti per ...

Diretta Milan-Verona : si va verso il posticipo della sfida Segui con noi il live di Milan-Verona, sfida valida per la quinta giornata di Serie A. I rossoneri devono vincere per non perdere altri punti per ...