Dietro Raine c'è un fondo saudita pronto a comprare l'Inter | i dettagli su offerta e scenari futuri

(Di sabato 23 settembre 2023) La famiglia Zhang si trova di fronte a un bivio: cedere l'o andare ancora avanti. Come riportato nella giornata di ieri, la banca...

Il giornalista di Libero infatti crede chea tutto ci sia un'attenta regia del giovane ... ma potrebbe farlo questo gruppo mediorientale agganciato daGroup, la banca d'affari che assieme ...... però, non ha ottenuto il "via libera" in quanto produzione indipendente -il progetto ... Completano poi il castMonroe Boland, Emily Mitchell, Dagmara Domi czyk, Jorja Cadence, Rodrigo ...

Inter, per Zhang pronta un'offerta da 1,3 miliardi: rispunta il fondo Investcorp - Sportmediaset Sport Mediaset

Sassuolo-Juventus: le probabili formazioni, dove vederla in tv e ... Calciomercato.com

Il futuro societario dell'Inter è tornato in queste ultime 48 ore prepotentemente di attualità. L'indiscrezione rilanciata da Tuttosport a firma Stefano Pasquino ha riportato in primo piano il fondo d ...Cambia l'arbitro di Milan-Verona. Con un comunicato ufficiale, la Lega ha annunciato la sostituzione di Matteo Marchetti di Ostia Lido ...