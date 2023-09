Dieci giorni per celebrare la poliedrica scena artistica di Bolzano

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 settembre 2023) Un mucchio di capi di abbigliamento vintage, messi a disposizione dei partecipanti a una performanceai quali viene chiesto di indossare, al posto dei vestiti che hanno in quel momento, quelli usati. Per stimolare, ecco il fine, una riflessione sulle tracce di vissuto che ognuno lascia sui propri indumenti e sulle interazioni che si sviluppano con essi. Second Skin, questo il nome della performance dell’artista Hannes Egger, che in essa si concentra sul sistema del vintage a suo tempo approfondito durante il periodo di residenza a Lottozeo a Prato, è una delle opere presenti allaart weeks (Baw), evento d’arte contemporanea organizzato da Cooperativa 19 e SKB Südtiroler Künstlerbund e che ha luogo nel capoluogo altoatesino dal 29 settembre all’8 ottobre. Second skinMa Second Skin, Seconda Pelle, può anche essere un modo non ...