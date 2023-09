Decreto energia | ecco la bozza | c’è il Bonus bollette e benzina

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilè pronto per approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri con le misure a sostegno del potere di acquisto delle famiglie italiane, in particolare sul costo di luce e gas e sul prezzo dei carburanti. La principale misura del provvedimento è rappresentata dal, con la novità, inserita nell’ultima, del caricamento del contributo nella social card. IlPer questo, nell’ultima versione del testo è previsto lo stanziamento di ulteriori 100 milioni di euro per la carta ‘Destinata a te’ per “sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante”. Nonostante un iniziale dietrofront sulper la mancanza di ...

Cento milioni in più per la social card Dedicata a te, la cui dotazione sale da 500 a 600 milioni per il 2023, «per sostenere il potere d’acquisto ...

All'ordine del giorno, tra gli altri,legge, misure urgenti in materia di, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio, nonché proroga di termini normativi ...Termine prorogato al 30 giugno 2023 con il cosiddettoMilleproroghe. Dal 1° luglio 2023, cessata la validità del citato normativo disposto, numerosi utenti di Enelsi sarebbero ...

Bonus benzina e Iva al 5% sul gas, ma anche un patto anti-inflazione: le misure al varo del Governo RaiNews

Decreto energia, dal bonus benzina all'Iva sul gas: novità e cosa prevede Sky Tg24

“Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione – si legge nella bozza – con decreto del Ministro delle Imprese ... in base ai livelli di riduzione della spesa previsti per ...Lunedì in Consiglio dei Ministri è atteso un decreto legge che prevede interventi mirati per aiutare cittadini e imprese a far fronte ai crescenti costi dell’energia. Tra le misure spiccano la proroga ...