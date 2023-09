Deborah Iurato | che fine terribile! Oggi è costretta a campare così

... scritto da lui stesso, e per essere giunto al terzo posto al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Big con il brano Via da qui, cantato insieme a... dagli ex allievi di Amici, Manuel Aspidi e tanti altri al mondo di X Factor con, tra gli altri, Lorenzo Licitra (vincitore nel 2017 davanti a Maneskin) o Camille Cabaltera fino a The ...

Tra Palco e Realtà, lo spettacolo con i ragazzi di "Amici" a Roma RomaToday

Il 7 Ottobre al Teatro San Raffaele di ROMA Nunzio Stancampiano, Manuel Ciancarelli, Christian Stafanelli, Deborah Iurato, Tony Aglianó e Giulia Luzi con TRA PALCO E REALTÀ presentato da Garrison e Klaudia Pepa M Social Magazine

Deborah Iurato ha vinto la tredicesima edizione di Amici di Maria De Filippi: ecco che fine ha fatto oggi la cantante. Nella storia di Amici di Maria De Filippi sono stati tanti i cantanti e i ...