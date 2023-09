De Laurentiis ha in pugno il nuovo Osimhen | i tifosi ora sognano

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 23 settembre 2023) Victorè sempre al centro di numerose voci di mercato. Il Napoli, però, ha in pungo il sostituto del futuro. Victorè uno dei centravanti più forti al mondo. Il numero 9 del Napoli, la scorsa estate è stato al centro di voci di mercato che non accennano a placarsi anche a calciomercato chiuso. Per il centravanti nigeriano, si è parlato con insistenza dell’Arabia, con i sauditi che erano pronti a ricoprire d’oro il bomber azzurro. Alla fine, Aurelio Deè riuscito a trattenere all’ombra del Vesuvio il suo diamante e ha portato avanti le trattative per il rinnovo con un corposo adeguamento dell’ingaggio. Il prolungamento di contratto, però, non è ancora arrivato. Da entrambe le parti filtra ottimismo e secondo molti l’accordo è stato trovato. Resta, però, da formalizzare quello che al momento resta un accordo ...