Dayane Mello senza veli e bagnata | si vede tutto

Ivan Rota per Dagospia salemiMa Giulia Salemi vuole dimenticarecon cui ha condiviso un Red Carpet senza mutande a Venezia Pare che la Salemi abbia incontrato laa una sfilata e non l'ha salutata ...Stiamo parlando di. Ha realizzato un video che ha subito condiviso su instagram e a seguire è finito in varie pagine social. Così facendo ha colto l'occasione per esternare il suo ...

Dayane Mello, è lite con Giulia Salemi "Schifata", putiferio alla festa Liberoquotidiano.it

Gf Vip, Dayane Mello smette di seguire Giulia Salemi e tuona: "Sono schifata!" ComingSoon.it

La nuova edizione del Grande Fratello è inziata con molte novità, tra cui l'unica opinionista, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e la nuova "esperta ...Giorgio Napolitano è morto: dal Pci al Quirinale. E’ morto alle 19.45 Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica e senatore a vita, si è spento presso la clinica Salvator Mundi al ...