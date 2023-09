Dall' Oscar alla top 50 delle Università | quante ne sai sulle notizie della settimana? QUIZ

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 23 settembre 2023) Conclusasi la Mostra del Cinema di Venezia (SPECIALE), con la vittoria del Leone d'Oro per Yorgos Lanthimos e il suo Povere Creature, inizia a muoversi la grande macchina degli Academy Awards (SPECIALE). In lizza per la statuetta più ambita del cinema internazionale potrebbe esserci anche una pellicola italilana. Le shortlist saranno annunciate il prossimo 21 dicembre. Intanto una grande diva del passato è finita protagonista di una biografia a fumetti firmata da Michele Botton e Dorilys Giacchetto, presto in arrivo nelle librerie. L'emergenza sbarchi resta un tema caldo e in questi giorni il presidente Mattarella si è espresso senza mezze misure contro l’accordo Ue di Dublino sui migranti. Intanto il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge sulla sicurezza stradale che prevede un inasprimentopene per chi viene trovato al volante in ...