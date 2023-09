D’Alema fa l’antiamericano sull’Ucraina | si crede Bufalo Bill | ma ricorda Scialpi 

Leggi su linkiesta

(Di sabato 23 settembre 2023) Uno sconcertato Stefano Cappellini, giornalista certamente non etichettabile come antidalemiano, ha sintetizzato su Repubblica il pensiero sul conflitto in corso in Europa espresso dagli autori del nuovo fascicolo della rivista Italianieuropei diretta da Massimo. Copio-e-incollo Cappellini per comodità, e per risparmiarmi la pena di riassumere con parole mie cotanta geopolitica indifferenziata dall’umido: «Non è vero che è in corso una lotta tra Paesi democratici e Paesi non democratici; i Paesi democratici sono in realtà il vero tiranno e quelli presunti non democratici sono solo Paesi che cercano un nuovo assetto multipolare più giusto, pacifico e pure più ecosostenibile. La guerra in Ucraina non può essere letta con la semplicistica dinamica aggredito/aggressore, sono gli Usa e l’Occidente a soffiare sul fuoco del bellicismo, perché vedono il mondo ...