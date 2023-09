Dà fuoco alla moglie dopo una lite | è gravissima

Leggi su agi

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - È in condizioni gravissime una donnache il marito le ha gettato addosso del liquido infiammabile, dandole. È successo la notte scorsa a Pantelleria. La 48enne, con ustioni al 70% del corpo, è stata ricoverata al Civico di Palermo. Lo stesso aggressore, il marito 52enne, è rimasto ferito e rischierebbe di restare cieco. L'uomo è in stato di fermo ed è ricoverato anche lui. Indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione durante una, nell'abitazione di via Maggiuluvedi, il marito avrebbe gettato della benzina addosso, innescando le fiamme. L'intera comunità di Pantelleria è sconvolta, afferma il sindaco Fabrizio D'Ancona