Da Cofferati a chiedere l' appoggio per il Quirinale Quando Napolitano si presentò col cappello in mano

Leggi su affaritaliani

(Di sabato 23 settembre 2023) Giorgioera uno stratega politico o un uomo di partito astuto nel farsi concavo o convesso a seconda delle necessità? Difficile condividerne le idee, almeno per me, ma l’architettura mentale di uomo che mastica potere come respira, traspariva da ogni mossa, nel solo modo di guardarti, di incedere, di attendere, di prendere la parola con uno sconosciuto, in quell’italiano colto ma fatto di distingui e secondarie che emergeva anche in un banale scambio di opinioni. Ed è quello che mi è successo nella primavera del 2006. Segui su affaritaliani.it