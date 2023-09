Cristiano Ronaldo | doppietta decisiva | “Continuo finché mi reggono le gambe”

Che Cristiano Ronaldo sia la star in tutto il mondo, non lo mettiamo in dubbio. Vedere CR7 lontano dal calcio non sembra utopia. Tutti lo ...

attaccante dell'Al - Nassr, ha parlato di un suo ipotetico ritiro dal calcio giocato. Ecco le sue dichiarazioni, attaccante dell'Al - Nassr, ha parlato di un suo ...

Cristiano Ronaldo in Arabia segna il gol più assurdo della sua carriera: nessuno lo ha visto Fanpage.it

Cristiano Ronaldo parla del suo percorso con l’Al Nassr e delle sue prospettive future nel mondo del calcio. Cristiano Ronaldo, noto come CR7, è senza dubbio uno dei calciatori più talentuosi e ..."Dicono che Ronaldo è finito, ma non è vero. Continuerò a giocare finché le mie gambe non diranno: “Cristiano, ho finito”..