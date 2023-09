Cristian Totti dal calcio alla moda | apre un negozio di abbigliamento e la sorella Chanel lo ' sponsorizza' così

Nello stesso posto: allo stadio Tre Fontane. Per lo stesso motivo: vedere il figlio Cristian giocare con la maglia del Frosinone proprio contro la ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - A distanza, ma senza parlarsi. Dopo mesi di scontri, cause e attacchi via social, Francesco Totti e Ilary Blasy ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - A distanza, ma senza parlarsi. Dopo mesi di scontri, cause e attacchi via social, Francesco Totti e Ilary Blasy ...

Come ogni giovedì, torna quest’oggi “ Giovani promesse ”, la rubrica targata 11contro11 dedicata ai talenti emergenti del calcio nostrano e ...

al 'Tre Fontane' Anche Francesco #presente allo Stadio Tre Fontane per seguire il match tra #Roma e #Frosinone #Primavera1TIM Il figlioè partito dalla panchina#Sportitalia pic.twitter.com/VgoluOTsXX - SportitaliaDomenica erano insieme allo stadio Benito Stirpe, in tribuna, Francesco eper assistere a Frosinone - Sassuolo in attesa della partita che il figlio del capitano avrebbe disputato poi ...

Ilary Blasi alla visita oculistica lancia una frecciata a Noemi e Totti: «Potrò spiare meglio...» Corriere Roma

Ilary Blasi, frecciatina a Noemi Bocchi: «Dopo la visita oculistica spierò molto meglio» ilmattino.it

Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, potrebbe aver raggiunto un punto di svolta nella sua relazione con Cristian Babalus. Una mossa recente da parte di Babalus ha acceso i riflettori ...Ilary Blasi lancia una frecciatina social a Noemi Bocchi: la showgirl controlla la propria vista per "spiare meglio" ...