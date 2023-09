Cpr? Ascolteremo Giani ma | Donzelli tira dritto Poi la verità su Schmidt

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Il tema del momento. Un'emergenza che va risolta, al più presto. E sulla quale, come solito, l'Unione Europea si è voltata dall'altra parte. Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia, è stato perentorio sul tema migranti. E, nella sua Firenze, durante l'intervento nell'ambito dell'iniziativa denominata “L'Italia vincente, un anno di risultati, attività del Parlamento, proposte per i prossimi quattro anni”, ha ribadito la volontà del governo di non arretrare nemmeno di un centimetro. “Siamo convinti che isiano la strada giusta da seguire. Noiil governatore Eugenio, che non vuole unin Toscana. E se dirà di no, il governo andrà avanti in ogni caso. E farà ilin Toscana. Questo deve essere chiaro. Quando il ministro, di sinistra, Marco ...