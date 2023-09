Cozzolino nuovo capitano del Volley Napoli | in regia lei e Montella per la prossima stagione

Leggi su 2anews

(Di sabato 23 settembre 2023) Margherita “Maggie”rivestirà il ruolo didelin questa. Cambia la cabina diin casa, con due nuove palleggiatrici a direzionare il gioco in campo. I nuovi acquisti della società partenopea sono Ceciliae Margherita “Maggie”: sotto la guida di Veronica Masella in prima squadra per