Covid | si torna alle “regole”? Nuova stretta in arrivo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 23 settembre 2023) Il-19 è ufficialmente rito nelle conversazioni quotidiane degli italiani. Gli aggiornamenti in merito sono costanti, così come è in regolare aumento il sentimento di preoccupazione per i dati registrati. Nessuna Regione intende rivivere i drammi degli ultimi anni e così c’è chi gioca d’anticipo, ottenendo anche in risposta una certa impopolarità, com’è facile prevedere. Il tutto al fine di tenere lontano il potenziale collasso del sistema sanitario. Nessuna emergenza oggi, ma non è possibile intervenire in maniera adeguata con il semaforo rosso già acceso. Se c’è qualcosa che la pandemia ci ha insegnato è la necessità di prevenire, oltre che di rifinanziare l’intero sistema sanitario italiano ridotto in ginocchio. Cosa vuol dire tutto ciò per i cittadini? Nel quotidiano torneranno alcuneda rispettare, che potrebbero ...