(Di sabato 23 settembre 2023) Primata della crescita dei nuovi casi di- 19 in Italia dopo 5 settimane. Isono infatti aumentati del 17% in sette giorni rispetto al +44% della settimana precedente. Un dato ...

Nel secondo trimestre 2023 profitti societari attesi in calo del 9,2% su base annua. A Milano e Francoforte si viaggia ancora controtendenza e per ...

Prima frenata della crescita dei nuovi casi di- 19 in Italia dopo 5 settimane. I contagi sono infatti aumentati del 17% in sette giorni rispetto al +44% della settimana precedente. Un dato positivo, sia pure da considerare con cautela, che ...Nello short ,all'improvviso ed in apparenza senza motivo: pochi secondi dopo la frenata un ... è incappato "solo" nella coda della tragedia planetaria dele non ha scuse. Doveva fare di ...

Covid, frena la salita dei contagi ma c'e' il nodo positivi a scuola - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Covid, frena la salita dei contagi ma c'e' il nodo positivi a scuola - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Prima frenata della crescita dei nuovi casi di Covid-19 in Italia dopo 5 settimane. I contagi sono infatti aumentati del 17% in sette giorni ...A ottobre riparte la campagna vaccinale, in regione arriveranno 700mila dosi che verranno consegnate a scaglioni settimanali. Saranno messe a disposizione delle Rsa, delle farmacie e dei medici di bas ...