Cottarelli | «Interspac abbatterebbe il debito dell’Inter Da Zhang quattro no»

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo i rumors di ieri su un eventuale fondo mediorientale disposto a subentrare ae ad acquistare l’Inter, Carlo, Senatore e fondatore di, risponde alle domande di TuttoSport. ATTESA – Carlo, economista e promotore di un azionariato popolare, torna a parlare della proprietà: «Siamo in attesa che succeda qualcosa. Per il momento l’attuale proprietànon sembra interessata a una collaborazione con l’azionariato popolare. Quindi quello che può succedere è che o cambino idea, o che cambi la proprietà. Diciamo che dipende dalla situazione finanziaria, non tanto del club, ma di quello che sta a monte. Aspettiamo di vedere cosa accadrà. La questione è – come sappiamo – che dovrà essere rimborsato un prestito ...