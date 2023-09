Così è cambiato il Medio Oriente con l’invasione russa dell’Ucraina

Leggi su formiche

(Di sabato 23 settembre 2023) “Nel mezzo di un panorama globale in evoluzione, il conflitto in Ucraina ha messo in luce dinamiche mutevoli ine Nord Africa (MENA), tra cui partenariati diversificati e legami più stretti con Russia e Cina”, spiega Lorenzo Fruganti, ricercatore dell’Ispi esperto di Nord Africa e. “Mentre gli Stati Uniti si concentrano sull’Indo-Pacifico, molti Stati dell’area MENA affermano la propria autonomia in politica estera attraverso iniziative come il riavvicinamento Egitto-Turchia e gli accordi marittimi Libano-Israele”, aggiunge Fruganti, che ha curato le conclusioni dell’evento “New power dynamics in the MENA region after the Ukraine crisis“, organizzato dall’Ispi a Washington, in collaborazione con l’Atlantic Council. Fruganti spiega che i Paesi dell’area vedono la guerra come lontana, per ...