Cos' è Tom Ford senza Tom Ford?

(Di sabato 23 settembre 2023) Buongiorno da Milano, dove il sole sta sorgendo sul 9.742° giorno, l'ennesimo, delle sfilate di moda del 2023. Come ho spiegato a quanti mi hanno chiesto perché stavo facendo il mio quarto viaggio di quest’anno nella capitale italiana dell’abbigliamento, sottolineo che tecnicamente si tratta della Fashion Week della moda femminile, ma in Europa, le linee maschili vengono mostrate a gennaio e giugno, e quelle femminili a febbraio e settembre con un prolungamento fino a marzo e ottobre. A Milano, però, diversi marchi di punta del calibro di Diesel, Loro Piana, Ferragamo, Jil Sander e Bottega Veneta, per citarne alcuni, di solito saltano le settimane della moda maschile e mostrano collezioni miste durante quella femminile; quindi, eccomi qui. Perché i marchi si comportano così? Per un verso, è più moderno sovvertire il binario di genere. In più i designer devono tenere d’occhio il loro ...