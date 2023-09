Cosa rischia Adamo Guerra dopo il suicidio simulato | gli obblighi violati e il risarcimento danni morali e materiali

Leggi su open.online

(Di sabato 23 settembre 2023) La storia diè diventata improvvisamente famosa in tutta Italia lo scorso 20 settembre. Ovvero quando “Chi l’ha visto?” ha raccontato che l’uomo scomparso il 7 luglio 2013 non si era suicidato. Anche se aveva lasciato una serie di lettere in cui annunciava l’intenzione di farla finita. All’epoca 45enne,gestiva un negozio di casalinghi a Lugo in provincia di Ravenna. Aveva avuto due figlie da Raffaella Borghi, con cui aveva divorziato due anni prima di sparire. Dieci anniè stato rintracciato a Patrasso in Grecia, dove si era rifugiato. Oggi l’ex commesso viaggiatore lavora in un’agenzia di servizi. A Lugolasciò tre lettere: una ai genitori, una all’ex moglie e una alle figlie. Ad Ancona abbandonò l’auto nei pressi del porto per far pensare che si fosse gettato in ...