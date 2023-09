Convocati Fiorentina per l’Udinese | arriva la decisione su Nico Gonzalez

(Di sabato 23 settembre 2023)per il match di domani contro, ecco laufficiale di Italiano suLaha diramato la lista deiper il match con. Out, che non riesce a recuperare, mentre torna a disposizione Ikone. Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri Centrocampisti: Amatucci, Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Maxime Lopez, Mandragora, Arthur Attaccanti: Beltran, Brekalo, Ikone, Kouame, Nzola, Sottil

I convocati di Gian Piero Gasperini per Fiorentina-Atalanta , match della quarta giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico nerazzurro avrà a ...

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei giocatori convocati in vista del match contro l’Atalanta Vincenzo ...

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di Conference League con il Genk . Out...

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina , ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Conference League contro il Genk Vincenzo ...

Sono 25 i Convocati di Vincenzo Italiano per la sfida che vedrà la Fiorentina affrontare l'Udinese domani pomeriggio alle 15. Out...

Convocati Udinese per il match di domani contro la Fiorentina : Sottil deve fare a meno di due giocatori per infortunio Diramati i Convocati ...

per il match di domani contro l'Udinese, ecco la decisione ufficiale di Italiano su Nico Gonzalez Laha diramato la lista deiper il match con l'Udinese. Out ...Nella conferenza stampa che precede la sfida con la, il pensiero del tecnico bianconero Andrea Sottil sui viola: "Sono una squadra forte, si ... La lista deiviola per la gara contro ...

UFFICIALE – Convocati Fiorentina: la decisione su Nico Gonzalez, c’è Ikoné SOS Fanta

Convocati Fiorentina: ci sono Bonaventura e Ikonè. La decisione su Nico Viola News

La trasferta di Genk non lascia grandi note liete alla Fiorentina. Non è arrivato il risultato sperato (anzi, poteva essere una sconfitta col palo finale dei belgi), non si sono sbloccate ...Dopo l'allenamento di rifinitura, le parole di mister Andrea Sottil: “Voglio una squadra spregiudicata” ...