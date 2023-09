Continua l’emergenza incendi | ci sono due vittime | situazione drammatica

(Di sabato 23 settembre 2023)sull’isola, il bilancio inizia a farsi pesante: laè a dir pocoNon cessa assolutamente a placarsiincensi che sta interessando la regione Sicilia. In particolar modo nel palermitano. Purtroppo iniziano ad arrivare anche le prime e drammatiche notizie. Una donna di 42 anni è stata trovata morta nei pressi di un canalone vicino all’autostrada. A quanto pare, in quel momento, si trovava insieme al padre ed al fratello. Insieme erano andati a liberare dei cavalli dalla stalla che era stata assediata dalle fiamme. Il tutto si è verificato precisamente nella zona Sala Verde a Mazzaforno.nel palermitano (Ansa Foto) Notizie.comInvece a Trappeto un uomo di 68 anni ha perso la vita dopo essere stato colto ...

... lambendo abitazioni e rendendo necessaria'evacuazione di 5 persone appartenenti a tre diversi nuclei familiari. leggi anche Incendio boschivo, cosa fare in caso diFOTOGALLERY...... come per esempio la moratoria sulle cambiali agrarie, che richiedono comunque tempi tecnici incompatibili conattuale' dice Ciminnisi. 'È evidente -la deputata trapanese che ha ...

Emergenza migranti, la gendarmeria francese continua con i respingimenti. Siamo andati a Monginevro RaiNews